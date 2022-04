Pierre van Hooijdonk, ex stella del calcio olandese oggi opinionista della NOS, ha usato toni molto duri per commentare le dichiarazioni post-partita contro lo Sparta Rotterdam di André Onana, portiere camerunese dell'Ajax. Accusandolo apertamente di mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi dei Lancieri: "'Ha dichiarato di non giocare da molto tempo e anche l'Ajax è colpevole di questo. Lo hanno messo in porta, avrebbero potuto anche farlo marcire sugli spalti. Tutti sanno che andrà in Italia, all'Inter, ma non ha trattato bene l'Ajax. Il pubblico già non era contento, la sensazione si rafforza se un portiere inizia a sbagliare. Questa è una situazione in cui un giocatore si allontana ancora di più dal suo club".