Più di 2000 tifosi dell'Union Berlino, accorsi stamattina allo stadio An der Alten Försterei per l'allenamento a porte aperte della squadra di Urs Fischer, hanno potuto salutare il nuovo acquisto Robin Gosens, acquistato dall'Inter per 15 milioni di euro. Sotto gli occhi della moglie Rabea e del figlio Levi, l'ex Atalanta ha lavorato sul campo per circa 45 minuti, agendo come quinto a sinistra di centrocampo, ruolo nel quale è stato protagonista di un duello con Josip Juranovic che gli ha permesso di strappare i primi applausi dei suoi nuovi sostenitori. Lo riporta Bild.

