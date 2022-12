Amicizia indelebile quella che lega Lucas Esperon a Lautaro Martinez. Il giovane amico del Toro, che ha seguito l'attaccante nerazzurro nella sua avventura qatariota conclusasi con la "gloria eterna" della vittoria dell'Argentina e l'emozione unica di calcare il campo della Finale del Mondiale durante la festa albiceleste, ha reso omaggio all'impresa dell'amico e di tutta la squadra di Lionel Scaloni in maniera indelebile nel senso letterale del termine. Il ragazzo argentino, rientrato a Bahia Blanca si è fatto tatuare sul braccio proprio l'amico Lautaro in uno dei momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera, ovvero mentre solleva la Coppa al cielo. "Gloria eterna" scrive nella storia su Instagram nella quale tagga ovviamente Lauti che a sua volta ha postato la su Facebook con tanto di frase di gratitudine: "Migliori amici in povertà, in ricchezza, in allegria, nel dolore, nei giorni di festa e di guerra. Le radici... non cambiarle mai".