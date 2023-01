Dai documenti analizzati dal sito Calcioefinanza.it relativamente alle proposte di ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza, ne spunta anche una, avanzata da Michele Brunello e Marco Brega, che pensavano ad uno stadio tutto dell'Inter: "La proposta progettuale differisce sostanzialmente da quanto richiesto e presentato oggi dalle Società, in particolare poiché prende in considerazione uno scenario completamente diverso: il concept raccontato nel quaderno prevedeva e prevede che lo stadio San Siro divenga di proprietà solo di Inter Club e, quindi, gestito ed utilizzato da una sola squadra. […] L’ipotesi progettuale descritta nel quaderno non possiede, inoltre, la definizione di uno Studio di fattibilità e non contiene una stima dettagliata dei costi, né un business-plan dell’intera operazione, elementi fondamentali per effettuare delle valutazioni su quanto proposto rispetto a quanto asserito nella stessa presentazione. L’ipotesi non è, quindi, comparabile – per diversi motivi – al PFTE presentato delle Società, ed oggetto del Dibattito, in particolare sulla base delle mutate condizioni rispetto al 2016".