Romelu Lukaku è tornato finalmente in campo con la maglia dell'Inter. Lo ha fatto nell'amichevole di oggi contro la Reggina di Filippo Inzaghi, scendendo in campo dal primo minuto al fianco di Dzeko. Una coppia insolita per Inzaghi che ha voluto sperimentare il tandem approfittando del test organizzato contro suo fratello.