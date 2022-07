Gaetano Oristanio indosserà l'arancione del Volendam anche in Eredivisie. Il club olandese ha infatti ottenuto nuovamente il prestito del giovane attaccante cilentano dall'Inter per la prossima stagione. Oristanio è il secondo rinforzo per il prossimo campionato per la formazione di Wim Jonk, dopo l'altro canterano interista Filip Stankovic. "Sono molto felice di aver conosciuto questo club, la squadra, lo staff e la dirigenza. Farò del mio meglio per la squadra e per i tifosi. Non vedo l'ora di giocare in Eredivisie", le sue parole dopo l'annuncio del rinnovo.