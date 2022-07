"Sono entusiasta di giocare per l'Anderlecht in questa stagione - ha detto l'attaccante -. Non ho sentito altro che cose positive su questo club, in particolare del modo in cui riesce a far crescere i giovani talenti. E sono anche felice di potermi unire il gruppo all'inizio della preparazione, così possiamo prepararci insieme per l'inizio della stagione".

"Sebastiano è un giovane attaccante con un grande potenziale - ha spiegato Peter Verbeke, CEO dei biancomalva -. Ha grandi capacità tecniche, è intelligente, pensa velocemente e può sia segnare che fare assist. Tante qualità che si abbinano bene con il DNA del nostro club".