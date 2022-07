Dopo la rescissione di contratto con l'Inter, siglata qualche giorno fa, Arturo Vidal è - come da copione - un nuovo giocatore del Flamengo. L'ufficialità è arrivata questa notte (ora italiana), con un Tweet del club rubronegro che definiscde il cileno "un sogno per alcuni, un incubo per altri. Sottosopra? Proprio la realtà: Arturo Vidal è del Flamengo" si legge a corredo del video di presentazione. Una manciata di minuti dopo dall'ufficializzazione da parte dei carioca, arriva anche la prima uscita ufficiale di Re Artù con la nuova maglia: "Oggi si realizza un sogno che ho avuto per tutta la vita".