In attesa del match di domani contro la Juventus, l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, presentatosi in conferenza stampa, ha parlato anche di Beto, giocatore a lungo accostato all'Inter, e di Samardzic. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

In attacco giocheranno Beto e Thauvin?

"La formazione per domani è già pronta, non ho dubbi. Beto è al suo primo vero ritiro fatto dall’inizio alla fine, l’anno scorso ha svolto lavori differenziati. È migliorato tantissimo, siamo di fronte a un ragazzo umile, che ha fame, ha ritrovato i suoi spunti e può crescere ancora. Lo stesso vale per Thauvin, che aveva perso intensità dopo due anni in Messico. Ha grande tecnica, i due si completano bene. Sono in grande condizione”.

Lazar Samardzic, almeno per il momento è rimasto.

"È un giocatore dell’Udinese che ha avuto questa vicissitudine, può capitare nel calcio. Ciò che mi interessa è che sia a disposizione, si è allenato regolarmente con la squadra".

Il periodo di mercato non è mai facile.

"Siamo quasi alla fine, per fortuna. È stressante per un allenatore gestire tanti mesi così, distrae i giocatori e non hai mai la certezza di iniziare e finire la preparazione con la stessa rosa. Fortunatamente la proprietà è sempre puntale e precisa nel riempire le caselle che si svuotano".

