Domenica, all'ora di pranzo, l'Udinese ospiterà l'Inter alla Dacia Arena per la settima giornata di Serie A. Un match certamente speciale per Daniele Padelli, ex terzo portiere nerazzurro dal 2017-2021, che ha voluto mettere in guardia i compagni di squadra parlando così della pericolosità degli avversari: "Contro il Viktoria Plzen hanno vinto con pieno merito, hanno centrato l'obiettivo e si sono resi protagonisti di una buona prestazione - le sue parole al Gazzettino -. Non si venga a dire che il loro impegno fosse facile, in Champions può succedere di tutto".

Dopo aver fatto ampio turnover martedì, Inzaghi cambierà pelle alla sua squadra nell'ultimo impegno in campionato prima della sosta: "Una cosa è certa: la rosa nerazzurra è solida, tanto che il tecnico può allestire due squadre importanti - spiega Padelli -. Sicuramente chi ha giocato in Champions non sarà stanco, l'Inter è abituata da sempre a disputare gare ogni tre giorni, per cui mi aspetto un avversario forte, deciso a darci battaglia".