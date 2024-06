Le Finali Giovanili TIM 2024 entrano nel vivo, con l'Under 18 che sarà la prima categoria a rendersi protagonista nelle Marche. Dopo la stagione regolare con 17 squadre al via e i play off, che hanno visto scendere in campo le squadre posizionate tra il terzo e il sesto posto, domani scatta l’ora delle semifinali: si comincia al ‘Del Conero’ di Ancona alle 17, con la sfida tra l'Inter (che aveva chiuso il girone unico al primo posto, con 70 punti totalizzati in 32 partite) e il Genoa (5°, che ai play off ha eliminato la Lazio, 4a). In prima serata, alle 20.30, l’altra semifinale al ‘Del Duca’ di Ascoli’ tra Roma (2a) e Atalanta (3a, che ai playoff ha avuto la meglio sul Cagliari, 6° in stagione regolare, superato con un netto 4-0).

Quattordici punti hanno separato nerazzurri e rossoblù al termine della stagione regolare dopo 32 giornate (70 contro 56), ma il dato degli scontri diretti, con due successi su due per i grifoncini (2-1 in casa a novembre e 3-2 ad aprile) rende ancor più interessante questa prima semifinale di Ancona, considerando anche che i liguri saranno costretti a vincere – almeno nei 120 minuti – per superare il turno. Alla vigilia della sfida. “L'ambizione principale per le fasi finali è quella di giocare come abbiamo sempre fatto e di non snaturarci, nel senso che vogliamo dare seguito all'idea che abbiamo sempre cercato di sviluppare durante l'intero campionato. Arriviamo a questo appuntamento in buone condizioni sia fisiche che mentali", il commento a Figc.it di Andrea Zanchetta, tecnico dei nerazzurrini.

“Sicuramente è una grande emozione essere arrivati a questo punto - ha sottolineato l'allenatore dei rossoblù Gennaro Ruotolo - È frutto dei tanti sacrifici e di tutto il lavoro che è stato fatto durante la stagione con i ragazzi, tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Sarà una partita importante ed emozionante, partita che non dovremo però vivere con ansia ma solo con tantissimo entusiasmo. In questo genere di gare, testa e cuore penso facciano la differenza”.