Intervenendo in conferenza stampa al fianco di Stefan Kuntz, Hakan Calhanoglu ha espresso il suo rammarico per la mancata qualificazione al Mondiale della Turchia, sfumata nella semifinale spareggio persa contro il Portogallo: "Siamo molto dispiaciuti, ma spero che parteciperemo a Euro 2024. Personalmente non vedrò le partite (di Qatar 2022, ndr), so che mi farebbe male. Dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per le partite di marzo. I giocatori che sono venuti qui sono di prim'ordine, tutti devono assumersi le proprie responsabilità", ha detto il centrocampista dell'Inter. A partire dal test contro la Scozia: "Vogliamo vincere questa partita che non consideriamo un'amichevole - le parole di Calha -. I giovani? Il campionato turco è di qualità e difficile, ma vorrei che andassero a giocare in Europa, dove avrebbero la possibilità di misurarsi in Champions League".