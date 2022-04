In un'intervista rilasciata a La Repubblica il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, torna a parlare della situazione di Romelu Lukaku. "Romelu ha un fastidio al tendine di Achille - dice prima di entrare nello specifico nella prestazione del belga contro il Real - Non possiamo dare la colpa a Romelu. Tra l’altro, è entrato sull’1-3, anche se poi ha fallito una buona occasione. Lukaku non ci ha destabilizzato. È un professionista e di recente si è allenato molto bene. L’abbiamo comprato perché credevamo e ancora crediamo in lui. Certo, sinora il “matrimonio” non è andato bene. Bisogna ammetterlo. Ma quest’anno abbiamo vinto il Mondiale per club, siamo arrivati in finale di Coppa di Lega, siamo terzi in campionato e ancora ai quarti di Champions. Non è finita. Nel calcio tutto può cambiare in un attimo. Lo stesso per la stagione di un attaccante come Romelu".