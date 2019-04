Nel presente c'è la sfida per una maglia da titolare, ma il futuro è di Lautaro Martinez. E si fanno ormai da tempi svariati nomi per la sostituzione di Mauro Icardi. Tuttosport ribadisce: "L’Inter dovrà trovare un attaccante che non ostacoli la crescita dell’argentino e per questo motivo in pole position tra i papabili c’è Edin Dzeko che può portare esperienza in Champions e che può essere un formidabile maestro per Lautaro - si legge -. Il bosniaco ha rotto con la Roma e questo rende possibile una trattativa low cost, considerato che l’Inter non intende versare più di 10-12 milioni per il cartellino dovendo già fare uno sforzo importante per l’ingaggio da 6 milioni dell’attaccante (COME SPIEGATO IERI DALLA NOSTRA REDAZIONE). In seconda fila ci sono altri due centravanti: il preferito è Luka Jovic (“monitorato” giovedì da uno 007 nerazzurro a Lisbona) ma sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte c’è la concorrenza di mezza Europa. Poi, in rigoroso ordine di preferenze vanno considerati Romelu Lukaku (che si è affidato a Federico Pastorello, nuovo agente di Keita e procuratore in ottimi rapporti con Ausilio) e Duvan Zapata che resta un nome sempre valido alla luce degli ottimi rapporti con l’Atalanta e dei 25 gol stagionali".