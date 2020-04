Il Barcellona corteggia Lautaro? E allora l'Inter risponde con Messi. Questo, più o meno, lo scenario tratteggiato oggi da Tuttosport circa le continue voci di mercato che vedono coinvolti i due attaccanti argentini. Ma è davvero possibile che i nerazzurri cerchino di portare a Milano la Pulce? Secondo il quotidiano torinese, non è da escluderlo a priori vista la volontà di Suning di far diventare l'Inter una squadra super. Ma viene anche evidenziato come il tutto possa essere anche una strategia di risposta alla corte spietata che il Barça sta facendo al Toro. D'altronde, la clausola da 111 milioni a oggi è inarrivabile per i catalani, che stanno provando a inserire varie contropartite tecniche nell'affare per abbassare il cash. L'Inter - secondo Tuttosport - in questa fase preferirebbe l’abbassamento dei toni, rinviando ogni discorso di mercato a quando e se la stagione riprenderà.

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano torinese, oltre ai soliti Mertens e Giroud, Marotta e soci hanno drizzato le antenne anche per Götze, che ha annunciato l'addio al Borussia Dortmund a fine stagione. Un profilo già noto dalle parti di viale della Liberazione.