Fuori dallo stadio Ataturk, Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli, si è espresso ai microfoni di CorriereTV sulla sconfitta in finale di Champions League dell'Inter: "C'è dispiacere, perché la squadra ha giocato bene. E' stata una partita di episodi, noi abbiamo avuto tre belle palle gol. Bravi i ragazzi, hanno fatto quello che potevano. La sorte ha poi deciso che dovessero vincere. Nessun divario, gli episodi hanno determinato il risultato. Le tre sconfitte delle italiane? E' mancata quella cosa che inizia per c...".