Riccardo Trevisani commenta a Cronache di spogliatoio la partita tra Inter e Milan, che ha vissuto nelle vesti di telecronista. "Una delle più belle partite commentate nella mia vita anche per l'imprevedibilità totale. Al 2-0 pensavo potesse finire 5-0, invece al 2-1 immediato ho pensato potesse rimetterla in piedi il Milan ma non che la vincesse 3-2. Il 3-2 non si spiega ed è la bellezza del calcio. Non pensi mai che la favorita va avanti 2-0 al 50' e vincono gli altri. Dopo il 44', in cui la partita era 0-0, arrivano tanti errori. Dal passaggio sbagliato di Jimenez in poi. D'altronde senza errori la partita finisce 0-0".

"Inzaghi - prosegue - non ha potuto togliere Bastoni dopo la pallonata ricevuta perché De Vrij ha chiesto il cambio. Avrebbe tolto Bastoni e non ha potuto farlo. Con Pavard e Acerbi fuori le assenze cominciano ad essere pesanti. L'Inter va bene e quindi non ci si concentra sugli assenti, ma da due mesi è senza Acerbi e Pavard che sono fondamentali. Bisseck ha coperto tante lacune, De Vrij ha fatto delle grandissime partite, Bastoni è un mostro, ma se giocano sempre gli stessi fanno fatica. Purtroppo se riguardi i gol c'è scritto Asllani da tutte le parti, perché è lui che perde il taglio di Leao, che perde il pallone del 2-1, anche se c'è un mezzo fallo, e quindi inevitabilmente diventa lui il colpevole. Però se vogliamo Taremi liscia la palla a quattro metri dalla porta, Carlos Augusto non segna, Dumfries centra Maignan, Sommer sbaglia sia il piazzamento di Lautaro sia lo sdraiarsi sulla punizione. Asllani prenderà 4 ma non è l'unico colpevole. E poi ci sono i meriti del Milan".

Riguardo alla prestazione di Sozza, Trevisani taglia corto. "Io non me la posso prendere con Sozza se forse c'era fallo su Asllani, da cui nasce un contropiede, una punizione, su cui sbaglia Lautaro, sbaglia Sommer, sbaglia Mkhitaryan, sei 2-0, sei la squadra più forte. Per un fallo a centrocampo non parlo dell'arbitro. E' stato bravissimo Inzaghi perché anche quando gli hanno detto che mancava Thuram ha risposto che anche al Milan mancava Leao e che tutti hanno delle assenze giocando ogni tre giorni e non ci si può aggrappare a quello. Penso che col veleno che può avere, riuscire a non aggrapparsi all'arbitro... Sozza ha fatto delle sbavature, ma c'è anche un giallo che manca a Calhanoglu. E' una partita di calcio troppo bella per parlare di Sozza".

"Faccio i complimenti a Lautaro - dice infine - per il quarto gol nella quarta finale di seguito che è una cosa che non credo farà più nessuno. Quattro in fila è tanta roba, secondo me ha fatto gol in conferenza il giorno prima quando ha detto che era nel momento peggiore della sua carriera. Non è necessariamente vero, ma aveva fatto gol a Cagliari e aveva fatto qualcosa di buono. Aver preso coscienza così gli ha fatto fare l'ottima partita in finale".