Il giornalista Riccardo Trevisani non le ha mandate a dire a José Mourinho, reo a suo dire di aver accampato troppe scuse dopo la partita persa contro l'Inter a San Siro, dove la sua Roma ha offerto poco e nulla dal punto di vista del gioco: "Ci vuole coraggio a giocare a calcio e a fare partite più coraggiose di quella che ha fatto l'altro giorno la Roma a Milano - la premessa fatta a Cronache di Spogliatoio -. Ma ci vuole coraggio a lamentarsi tutte le volte di qualcosa. Ci vuole veramente una faccia tosta per parlare dell'arbitro alla fine di una partita finita con zero calci d'angolo, un tiro nello specchio e 19 tiri a 3. Ci vuole tanto coraggio".

Trevisani, poi, ha proseguito commentando così le lamentele di Mou sulla collocazione in calendario di Inter-Roma: "A parlare della Lega Serie A e lamentarsi degli orari ci vuole coraggio; la Lega fa quello che gli chiedono le televisioni che vogliono la Roma alla domenica perché tira di più del lunedì alle 18, dove ci finisce Empoli-Atalanta per questione di audience. E l'allenatore della Roma lo sa molto bene, perché è pagato 7,5 milioni di euro per proporre quel calcio terrificante che si è visto domenica a San Siro. Il problema è che la Roma non gioca a pallone. Certo che con Dybala, Pellegrini e Smalling avrebbe fatto una partita migliore, ma fare la partita che ha fatto la Roma è una cosa indecorosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!