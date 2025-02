Riccardo Trevisani si sbilancia sull'esito del derby tra Milan e Inter. Nel corso del consueto Q&A con Massimo Callegari per 'Sport Mediaset XXL', il telecronista Mediaset crede nel riscatto dei nerazzurri dopo le due sconfitte nelle precedenti stracittadine: "Per me finisce 3-1 per l'Inter", il pronostico secco di Trevisani che decide anche di sbilanciarsi su uno dei potenziali marcatori: "Per me segnerà Federico Dimarco, come all'andata".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!