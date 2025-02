"Appena si fermano due gare sembra una crisi. In realtà Inter e Napoli stanno andando a una media punti strabiliante entrambe". E' l'analisi di Riccardo Trevisani ieri sera a Pressing.

"L'Inter ha avuto uno spegnimento generale contro la Fiorentina, il Napoli una settimana di affaticamento - continua Trevisani - Ma se guardi la classifica c'è un campionato bellissimo dove ogni tanto si pareggia o si perde, non si possono fare 114 punti. Succederà sempre che ci saranno dei momenti di sbandamento. E' accaduto a Firenze, può capitare. Se risuccede anche stavolta allora è diverso. Sicuramente entri in campo con dei pensieri, avendo appena perso contro la stessa avversaria per 3-0".