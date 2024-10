Dopo gli elogi fatti a Federico Dimarco durante la puntata 'Fontana di Trevi' su 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Riccardo Trevisani ha spiegato ulteriormente perché ha un debole calcistico per il laterale dell'Inter e della Nazionale italiana anche nel corso del suo intervento a Radio TV Serie A: "E' un mostro, una roba impressionante - le sue parole -. Il genere di palloni che dà Dimarco non li dà nessuno, e guardo il calcio da 40 anni. Dimarco era uno che Conte, allenatore che io stimo molto, non lo voleva vedere all'Inter. Era un giocatore da Verona e Parma, infatti sembrava dovesse fare una carriera di medio livello. Inzaghi, invece, ne ha visto grandi capacità e gli ha consegnato la fascia sinistra dell'Inter. A me piaceva al Parma, ma mai nella vita avrei pensato che sarebbe diventato tra i primi tre del mondo nel suo ruolo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!