Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così dopo il pari nel derby della Mole: "E' stato un buon derby, solido. Meritavamo tanto nel secondo tempo e peccato per quel colpo di testa nel finale e anche quello di Sanabria, quindi direi bene. La prestazione di Buongiorno? Direi che Vlahovic lo ha marcato molto bene. Suo ultimo derby? No no...", ha concluso.