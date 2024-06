Tutto sistemato per l'arrivo di Luka Topalovic all'Inter. Il portale sloveno Planet Nogomet riferisce che il giocatore si è sottoposto alle visite mediche con il club campione d'Italia in carica nel corso della passata settimana a Milano, prima di firmare nella giornata di venedì il contratto con i nerazzurri, dove dovrebbe cominciare con la squadra Under 19 di Andrea Zanchetta.

Per assicurarselo, l'Inter ha versato nelle casse del Domzale, club di provenienza, una somma pari a circa 800mila euro, alla quale va aggiunta l'eventuale percentuale sulla futura rivendita riservata alla società slovena.

