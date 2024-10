Intervistato da Radio FirenzeViola, Francesco Toldo ha espresso la sua ammirazione nei confronti di Marcus Thuram: "Mi piace molto, anche come modo di fare. È un ragazzo di cui vedi la felicità di giocare a calcio, con le esultanze giuste. Non è un caso che faccia tre gol in una partita: è veloce, va su bene di testa ed è... sorridente. È la tipologia del calciatore che piace ai tifosi, è felice quando gioca".

Toldo indica in Nicolò Barella "un altro esempio. Mi piace il giovane che sia spavaldo, allegro, contento di giocare. Sta allo staff caricarli di giuste responsabilità o scaricarli dalle tensioni. Questo è un gioco, devono divertirsi e far divertire i tifosi. Ma i vari giovani non devono andare l'anno dopo in altre squadre, devono restarci per qualche anno almeno".

