"Il premio per il miglior gol me l'aspettavo, in quell'occasione ho chiuso gli occhi e ho tirato". Premiato come 'gol dell'anno' al Gran Galà del Calcio, Marcus Thuram ricorda così il golazo contro il Milan nella manita dello scorso anno al derby d'andata contro il Milan: "Quest'anno non l'ho ancora fatto, ma sono contento - dice a Inter TV a margine della serata -. Gli obiettivi personali? Innanzitutto aiutare la squadra come ho fatto l'anno scorso, quello della squadra è vincere tutte le coppe che giochiamo, anche il campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!