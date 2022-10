Simpatico siparietto durante 'Super Tele, in onda su DAZN, tra Paolo Bonolis e Thiago Motta. Mentre il tecnico del Bologna viene microfonato per l'intervista post-partita, il conduttore scherza: "Quando lo vedo mi viene in mente il Triplete e il grande centrocampista che è sempre stato. E mi ricorda la disperazione che aveva uscendo dal Camp Nou mentre quel disgraziato di Busquets guardava da terra con l'occhiolino".

Un messaggio a cui l'italo-brasiliano risponde con il sorriso stampato sulle labbra: "Sono esperienze che non si dimenticano mai, quello che hai detto è perfetto. Con la vittoria sul Barcellona siamo entrati nella storia, meritatamente, in modo fantastico. E' una soddisfazione enorme anche oggi a distanza di anni. Non so se ridere o cosa".