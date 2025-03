L'ex giocatore del Barcellona Thiago Alcantara si sta godendo qualche giorno di vacanza a Miami e ha approfittato del suo soggiorno per godersi lo spettacolo del Premier Padel P1. Cogliendo anche l'occasione di sbilanciarsi su un pronostico in merito alla vincitrice della Champions League, competizione per la quale punta con decisione proprio sui blaugrana: "Il Barcellona è, senza dubbio, una delle squadre favorite per vincere la Champions League; i fatti lo dimostrano", spiega il figlio dell'ex nazionale brasiliano Mazinho.

I catalani, in semifinale, potrebbero ritrovare l'Inter. C'è chi parla già di 'operazione rivincita' dopo quanto avvenuto nel 2010 ma Alcantara tende a smorzare i toni: "Non sarebbe una rivincita in quanto tale, troppe cose sono cambiate: tempi, squadre, protagonisti. Però sarebbe bello se si incontrassero di nuovo; sono sicuro che sarebbe una grande partita e un grande spettacolo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!