Medhi Taremi non sarà della partita domani sera all'Estadio Do Dragao, dove il Porto sfiderà l'Arsenal nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il forfait, già nell'aria da qualche ora, è stato ufficializzato questo pomeriggio da Sergio Conceicao, tecnico dei portoghesi, durante la conferenza stampa della vigilia: "Taremi è indisponibile. Ha avuto un problema agli adduttori ed è fuori per questa partita", le sue parole.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!