I fan iraniani si sono avvicinati all'Inter. Non potrebbe essere diversamente, visto che Mehdi Taremi, il giocatore più rilevante dell'Iran in attività, ha firmato con il club nerazzurro. Ai tempi dei social l'engagement è fortemente impattante e i profili social dell'Inter ne sono una dimostrazione anche in questa circostanza. Come riferisce Cross Football Marketing, che analizza il marketing delle società di calcio, i sostenitori di Taremi si sono avvicinati in modo sensibile al profilo Instagram dell'Inter: Prendendo in analisi i dati alle 20:00 del 23 luglio, dal momento della firma dell'attaccante i campioni d'Italia hanno registrato un aumento del 5,2% dei propri follower.

E l'engagement rate dei post in cui Taremi è protagonista si aggira intorno al 4,2%, mentre gli ultimi 20 post in cui non compare l'attaccante ex Porto raggiungono soltanto lo 0,8%. Taremi-Inter, un'operazione che rafforza il campo sportivo e quello dei social!