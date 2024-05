Dopo il rigore decisivo contro lo Sporting Lisbona che ha dato al Porto la vittoria della Coppa nazionale portoghese, Mehdi Taremi ha parlato a caldo alla tv del club da ormai ex calciatore dei Dragoes, visto che è prossimo a trasferirsi all'Inter: "Quest'anno avevo la Coppa d'Asia e la mia mente era lì. Non potevo giocare così bene con il Porto, chiedo scusa ai tifosi. Ho dato il massimo nelle partite e in allenamento, ho fatto tutto quello che ho potuto"

Poi sulla stagione complicata per la squadra: "È stato difficile per il Porto e per me che volevo dare il mio contributo. Mi dispiace per questa stagione. Si aspettavano di più da me. È normale, ma a volte impossibile. Adesso sono più un Super Dragão"