C'è anche Mehdi Taremi tra i protagonisti di Inter-Lecce raggiunti da DAZN dopo il triplice fischio di San Siro: "Sono qui per dare il mio contributo in una squadra in cui ci sono tante stelle, do il massimo in allenamento e con i miei compagni per fare un buon lavoro. Anche al Porto sono stato in panchina, poi il mio livello si è alzato e ho guadagnato spazio. Qui il mio obiettivo è dare una mano alla squadra, puntando anche al posto da titolare".

Pensi che ci sia l'opportunità di giocare insieme a Lautaro e Thuram?

"Questa è una domanda da fare al mister, non a me. Io do sempre il massimo per aiutara la squadra, che sia per 10' o 90'".

Hai provato una rovesciata in stile Chelsea?

"Di solito ci riesco, ma questa volta non è andata".

Mkhitaryan ha parlato molto bene di te prima della partita. Come ti senti in questo nuovo gruppo?

"Apprezzo Mkhitaryan e i compagni, loro mi aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Credono nelle mie qualità e provo a migliorare me stesso. Chi mi sta aiutando di più? Mkhi, fin dal primo giorno agli allenamenti ha provato ad aiutarmi anche con le traduzioni".