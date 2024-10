Presente durante la trasmissione '90esimo Minuto', su Rai 2, l'ex calciatore tra le altre anche dell'Inter, Marco Tardelli ha commentato la vittoria interna ottenuta dall'Inter ai danni del Torino: "L’Inter ha meritato di vincere, ha fatto molto bene. Thuram credo sia tornato quello di sempre, ha tatto tre gol nonostante un calcio ricevuto. Il Torino è grande squadra, ma è rimasta in dieci. Le distrazioni ci sono state sicuramente, soprattutto in difesa per quanto riguarda la partita dell’Inter" ha detto prima di dire la sua sulla situazione Curva.

Caos curva?

"La cosa che mi ha infastidito è che si fa finta che queste capitino solo adesso. Sono sempre esistiti, i biglietti magari non erano dati non alla malavita ma comunque c’era qualcosa dietro. Adesso sicuramente, con panini, bibite e magliette qualcosa è cambiato perché si muovono più soldi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!