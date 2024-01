In vista delle Semifinali della Supercoppa Italiana 2023/24, in programma per Giovedì 18/01 e Venerdì 19/01, l'AIA ha designato la terna arbitrale a cui toccherà dirigere le gare tra Napoli e Fiorentina e Inter e Lazio. Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R, degli A.V.A.R e degli Assistenti di riserva. Il direttore di gara di Inter-Lazio sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido, al VAR ci sarà Di Bello.

NAPOLI – FIORENTINA Giovedì 18/01 h.20.00

LA PENNA

TEGONI – BRESMES

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

AA RIS.: ROSSI C.

INTER – LAZIO Venerdì 19/01 h.20.00

MARCHETTI

BACCINI – MOKHTAR

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

AA RIS.: VECCHI

