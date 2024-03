Suning.com ha pubblicato il suo rapporto finanziario 2023. In base ai dati resi noti, i ricavi della holding sono stati di 62,627 miliardi di yuan e l'utile netto attribuibile alla società madre è stato di -4,090 miliardi di yuan, in un anno, con una riduzione delle perdite su base annua del 74,79%. Il volume delle vendite del settore degli elettrodomestici è aumentato di circa l'11,9% e il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 2,91 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 561,37%. Durante il periodo di riferimento, Suning.com ha implementato con risolutezza la strategia di sviluppo dei fornitori di servizi al dettaglio, incentrata sullo sviluppo del business 3C degli elettrodomestici; ha promosso la costruzione multicanale, lo sviluppo della catena di fornitura, il miglioramento delle capacità di servizio e una maggiore resilienza. Il volume delle vendite del settore degli elettrodomestici è aumentato con un tasso di crescita dell'11,9%, posizionandosi al primo posto nel settore nello stesso periodo. Escludendo l'impatto della svalutazione dell'avviamento, delle perdite sugli investimenti delle società collegate, dello storno delle imposte sul reddito differite, della svalutazione dei ratei attivi e delle spese una tantum dovute alla continuazione delle attività operative rilevanti, la società ha conseguito un utile netto di 64 milioni di RMB nel quarto trimestre.

Suning.com ha chiarito i suoi obiettivi di sviluppo per il 2024: la società raggiungerà la piena redditività a livello operativo, l'EBITDA accelererà il suo contributo al flusso di cassa e creerà maggiore valore per utenti e partner. In termini di crescita dei ricavi, Suning.com promuoverà lo sviluppo su scala del canale e il miglioramento della qualità. I negozi a gestione diretta attueranno la strategia dei grandi magazzini e continueranno a promuovere il progetto "100 negozi e 10 miliardi", per garantire che la scala delle vendite continui a riprendersi. Il cloud retail aumenta la percentuale di grandi negozi, realizza la trasformazione da un sistema di vendita lato B a un sistema operativo di vendita al dettaglio lato C e migliora le capacità di vendita al dettaglio. L'attività di e-commerce si concentra invece sul consolidamento della mentalità 3C degli elettrodomestici del sito Web principale di Yiguo e di Maoning, sul rafforzamento dell'auto-operatività, sull'implementazione solida delle operazioni di base, sull'aumento delle vendite in live streaming sulle piattaforme di traffico e sulla formazione di nuovi punti di crescita.

