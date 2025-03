Andrea Stramaccioni è intervenuto ieri a un evento organizzato alla Luiss a Roma da Tuttosport e dall'ateneo, incentrato sul Mondiale per club. "È vero che ci sono tanti impegni, pensate all'Inter che quest'anno può giocare oltre 60 partite e solo 38 di queste sono provenienti dal campionato - spiega -. Ma chi ama il calcio, capisce che questo sport sta cambiando. Grazie alle rose allargate e all'avvento delle cinque sostituzioni è un altro gioco. Squadre come il Real Madrid, l'Atletico e tutte le big, comprese quelle del nostro campionato, lo hanno capito e si sono attrezzate fisicamente".

"Atalanta-Inter? Sono due squadre che giocano tantissimo - dice -. Ma l'Inter con la sua profondità di rosa è riuscita a gestire chi gioca di più come Lautaro e Bastoni che hanno 2900 minuti oggi, mentre se vediamo quelli dell'Atalanta alcuni arrivano a ridosso già dei 3500. Mondiale per club? Tra i giocatori di questo tomeo ormai se ne parla e c'è interesse. Due domeniche fa ad esempio ero a bordo campo e Inzaghi parlando in conferenza stampa ha detto che gli obiettivi non sono tre, ma quattro. Questo è un messaggio che lancia a tutti".