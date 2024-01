"L'impatto dell'Inter nel match di Monza è stato straordinario. La squadra è tornata a dare una sensazione di forza che era mancata ultimamente". Così Andrea Stramaccioni commenta il 5-1 nerazzurro dagli studi di DAZN.

"Lo scontro diretto con la Juve non ci dirà tutto, ma sarà veramente molto importante anche considerando il calendario. L'Inter resta di livello forse inarrivabile, ma il reparto d'attacco bianconero dà maggiori alternative ad Allegri rispetto a Inzaghi: i quattro attaccanti bianconeri hanno caratteristiche tutte differenti che consentono all'allenatore di poter cambiare l'andazzo di un match complicato, mentre la vedo più dura per l'Inter quando gli si incastra male la partita. Arnautovic? Resta un giocatore importante, ma deve cambiare mentalità: non è più un intoccabile, adesso deve capire che è un'alternativa e che deve farsi bastare anche manciate di minuti per essere decisivo".