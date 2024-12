Altra grande prestazione per Filip Stankovic, protagonista di un'importante crescita nell'esperienza con il Venezia. Il portiere di proprietà dell'Inter, ora in prestito nel club lagunare, ha salvato più volte la squadra di Di Francesco anche nello scontro diretto contro il Cagliari: il serbo si è rimesso in vetrina con la grande parata clamorosa su Mina e con almeno altri tre interventi che alla fine sono risultati decisivi che si sono rivelate decisive ai fini del risultato. E i giornali lo premiano con bei voti in pagella: La Gazzetta dello Sport gli dà 7,5, per il Corriere dello Sport è addirittura da 8. Si ferma a 7, invece, la valutazione di Tuttosport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!