Dopo il primo punto conquistato da allenatore della Sampdoria, in rimonta a Bologna nella sfida tra ex tripletisti contro Thiago Motta, Dejan Stankovic lunedì prossimo se la vedrà con il condottiero di quella squadra, José Mourinho, oggi guida tecnica della Roma: "Ho sentito José in videocall, porto grande rispetto per la persona e per l'allenatore - ha dichiarato Deki in conferenza stampa -. Quando ci sono i novanta minuti ognuno andrà per la sua strada, poi saremo amici come prima. Da lui ho imparato tanto, in campo e fuori, è una persona forte. Abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme a lui. Nei due anni n quei due anni mi ha cambiato tutto e anche di più: davo sempre il 100%, ma lui ha tirato fuori quel 20 che non pensavo di avere. Non voglio parlare di altri, ma ogni allenatore mi ha dato qualcosa. Per novanta minuti mettiamo tutto fra parentesi, poi amici come prima".

In seguito, Stankovic si è soffermato a parlare anche con i colleghi di Sky Sport: "Mourinho è stato il primo a videochiamarmi il giorno della firma, abbiamo fatto due belle chiacchiere da amici. E' il numero uno a farti tirare fuori il meglio, non a caso ha fatto mille panchine. Io cosa devo dire che ne ho solo una in Italia? Sto zitto e pedalo".