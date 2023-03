Nel caso in cui il progetto di un nuovo San Siro in condivisione con il Milan naufragasse definitivamente, l'Inter avrebbe individuato a Rozzano la zona più adatta per edificare il suo stadio di proprietà. Un'opzione ancora virtuale, a sentire le parole di Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano: "Non so se l’Inter stia guardando a un’area nel nostro territorio, non ho avuto contatti di nessun tipo e, per quello che so, nemmeno i proprietari dell’area interessata - le sue parole a Radio Sportiva -. L’idea di Rozzano nasce dal potenziale strategico dell’area perché ci sono metro, autostrada e tangenziali vicine, ma è una mia ipotesi. Ricevo continuamente richieste di intervista su questa situazione, sulla quale di ufficiale e di ufficioso non ho nulla. L’area è stata adottata all’interno del PGT prevedendo delle volumetrie che soddisfano assolutamente il progetto di uno stadio, chiaro che eventualmente poi dovremmo sederci per discuterne. Dovessi ricevere una proposta in tal senso, sarei molto disponibile a parlarne, ma, ripeto, non abbiamo ricevuto nulla. Tutto dipende da quando saranno presentate richieste, burocraticamente parlando tutto sarebbe più veloce rispetto a altri che non hanno previsto volumetrie di questo tipo. Sono tifoso dell’Inter e sarei ben felice di averli qui, lavoro per la città e quindi accoglierei anche il Milan, entrambi sarebbero benvenuti".