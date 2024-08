Francesco Pio Esposito, andato a segno ieri nella partita che lo Spezia ha pareggiato contro il Pisa, intervenuto in conferenza stampa ha espresso tutta la sua fiducia per questa stagione: "Come ho detto quando sono tornato, l’anno scorso mi è servito per fare esperienza. Ora sono consapevole di com’è la categoria e questo farà la differenza. Non ho obiettivi. Vorrei comunque far meglio dal punto di vista realizzativo, lo scorso anno ho capito come muovermi in questa categoria per essere più cinico".

Sulle indicazioni del tecnico Luca D'Angelo aggiunge: "A noi attaccanti il mister chiede, oltreché segnare, di proteggere palla e giocare per la squadra. Io poi sono un giocatore fisico quindi devo sfruttare il mio fisico a favore dei compagni, devo fare sponde e proteggere palla”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!