Tra i protagonisti indiscussi del big match del Maradona c'è senza dubbio Yann Sommer, autore di tante parate e belle e decisive che hanno permesso all'Inter di mettere in tasca tre punti e di ritrovare la vetta della classifica. Il modo migliore per festeggiare il nono clean sheet del campionato: "Bravo ragazzi!" il messaggio scelto dal portiere svizzero per accompagnare una foto di gruppo postata su Instagram.

