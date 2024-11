Dopo l'1-1 di San Siro contro il Napoli, Yann Sommer si presenta davanti alle telecamere di SportMediaset per un'analisi del match concedendo la prima intervista in italiano: "A me non importa se siamo la squadra migliore del campionato, ce ne sono anche altre e vedremo alla fine - dice il portiere svizzero -. La stagione è lunga, ci sono tante partite. Per noi è importante è essere sempre con un grande focus in tutte la partite, poi vediamo".

