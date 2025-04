"Domani sarà sicuramente una partita intensa tra due squadre a cui piace tener palla, fare pressing alto. Sarà una gara interessante", ha detto Yann Sommer a Sky Sport, subito dopo l'arrivo all'Allianz Arena di Monaco.

Si parte da una situazione di parità?

"Sì, vediamo. Tutte e due siamo due grandi squadre e anche con una rosa larga. Quindi sì, al Bayern mancano giocatori importanti ma anche a noi quindi sì, siamo pari. Domani vedremo, l’abbiamo preparata bene".

Quest’anno hai fatto meno parate in Champions rispetto al campionato. C’è un motivo?

"È difficile da spiegare però chiaro che non siamo contenti per l’ultima partita fatta in campionato. Non abbiamo scuse. Domani è molto importante, siamo una squadra che difende molto bene e sarà difficile per loro attaccarci, mentre nell’ultima partita è stato troppo semplice farlo. Quindi vedremo domani, siamo molto focalizzati sul match".

Hai risentito qualche compagno?

"Prima di questa partita non troppo, ma domani chiaramente ci saluteremo. Al momento siamo tutti concentrati e va bene così".

