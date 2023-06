Wesley Sneijder è da ieri a Istanbul, sede della finale di Champions League. "Qui c'è una passione incredibile, non solo in questa città ma in tutta la Turchia, dice l'olandese che non si dimostra granché scaramantico nel parlare della gara di domani: “Dico che finirà ai rigori - sentenzia nell'intervista al Quotidiano Sportivo -. Uno a uno dopo i supplementari. E alla fine vincerà l'Inter. Il possibile Triplete del City? Possono farlo, ma spero che non accada perché ovviamente tiferò Inter. Nel 2010 fu da pazzi perché all'inizio della stagione non credevamo di poter vincere tutto. È successo durante l'annata, abbiamo preso fiducia. Sì, penso che il nostro Triplete abbia qualcosa in più di quello che potrebbe fare il City. Alzare la Coppa dopo aver già vinto altri due trofei è straordinario. I giocatori del City staranno sentendo la stessa cosa e saranno sicuramente concentrati per vincere”.

Sarebbe un'impresa, contro una squadra che schiera gente come Haaland. "Era la parte mancante del City. Avevano veramente bisogno di un cannoniere e lui lo è, fa la differenza davanti e ha tanti giocatori tecnici attorno a lui. L'Inter? Non vedremo una squadra che andrà all'attacco. Saranno molto organizzati. Il City sarà la squadra che attaccherà. Poi bisognerà aspettare un attimo: se si sarà ancora sullo 0-0 a metà partita, allora ci saranno delle possibilità”.