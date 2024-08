Nell'introdurre la conferenza stampa di presentazione come nuovi giocatori del Siviglia di Lucien Agoumé e Kelechi Iheanacho, Victor Orta, direttore sportivo degli andalusi, ha inquadrato così i due acquisti messi a segno in questa sessione estiva di mercato: "Penso che vengano a completare la rosa, entrambi avevano tanta voglia di venire e questo mi rende felice, anche perché avevano altre opzioni anche da club che giocano nelle competizioni europee - le sue parole -. Ci stiamo muovendo sul mercato, dobbiamo sfruttare i restanti 20 giorni per poter costruire la migliore rosa possibile e competere così con tutte le nostre armi. Non lavoro per la mia soddisfazione personale, ma per le persone che hanno fiducia in me. Vogliamo dare all'allenatore gli strumenti migliori affinché abbia la migliore squadra possibile per un campionato che sarà molto competitivo".

