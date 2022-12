Vittorio Sgarbi, fresco Sottosegretario alla Cultura, è tornato oggi sul Corriere della Sera sulla vicenda di San Siro. "Sul Franchi c’è il vincolo per non farlo abbattere consentendo però il rinnovamento e il miglioramento, mentre su San Siro non c’è vincolo. Non ci vuole una delega operativa, è un principio mentale per cui non si capisce perché contrariamente a tre quarti di Milano, Sala vuole andare nella direzione opposta. Ricordo in quei giorni tante telefonata di milanesi più o meno illustri contrari all’abbattimento. Tutte persone del suo mondo, non del mio".