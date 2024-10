L'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da martedì 29 a giovedì 31 ottobre: Empoli-Inter (in programma mercoledì alle 18.30) è affidata all'arbitro Matteo Marchetti. Il fischietto della sezione di Ostia Lido avrà come assistenti Scatragli e Moro, con Massimi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Serra, coadiuvato da La Penna.

EMPOLI – INTER Mercoledì 30/10 h.18.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA Martedì 29/10 h.18.30

FOURNEAU

FONTEMURATO – BARONE

IV: ARENA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

LECCE – H. VERONA Martedì 29/10 h.18.30

MARIANI

CARBONE – ROCCA

IV: CREZZINI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

MILAN – NAPOLI Martedì 29/10 h.20.45

COLOMBO

BERTI – VECCHI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

VENEZIA – UDINESE Mercoledì 30/10 h.18.30

MASSA

RASPOLLINI – BITONTI

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

ATALANTA – MONZA Mercoledì 30/10 h.20.45

PICCININI

CAPALDO – D’ASCANIO

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

JUVENTUS – PARMA Mercoledì 30/10 h.20.45

ZUFFERLI

MASTRODONATO – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

GENOA – FIORENTINA Giovedì 31/10 h. 18.30

CHIFFI

BACCINI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

COMO – LAZIO Giovedì 31/10 h. 20.45

PAIRETTO

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA

ROMA – TORINO Giovedì 31/10 h. 20.45

FABBRI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

