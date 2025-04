Passo falso dell'Inter a Bologna e inciampo che riapre ufficialmente la lotta scudetto. A cinque giornate dalla fine infatti, l'Inter si è fatta acciuffare dal Napoli a 71 punti ed entrambe ora hanno a disposizione altri 15 punti per conquistare il titolo. Entrambe appunto. Il che equivale ad una lotta che potrebbe continuare su un binario parallelo fino all'ultima giornata di campionato e nel caso in cui nelle cinque partite rimanenti nessuna delle due dovesse perdere un colpo e finire a pari punti la lotta si protrarrebbe di un altro match.

Nessuna novità: con il regolamento degli ultimi due anni infatti, in caso di arrivo a pari punti è previsto uno spareggio che decreterà chi vincerà lo Scudetto. In quel caso la partita si disputerebbe in casa della squadra meglio posizionata in termini di scontri diretti. E visto che anche in tal senso ci sarebbe equilibrio tra Inter e Napoli si procederà secondo i seguenti criteri: differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nell’intero campionato, gol fatti nell’intero campionato, sorteggio. Tutti criteri, quelli sopraelencati, che premierebbero - attualmente - la squadra di Inzaghi il che significherebbe giocare la sfida al Meazza.

Nel caso in cui dovesse andare in scena lo spareggio, la tv che trasmetterebbe la sfida sarebbe DAZN, come fa sapere Calcio e Finanza: "Lo spareggio scudetto è un’esclusiva di DAZN, come previsto dal bando sui diritti televisivi della Serie A per il ciclo 2024-2029. Sarebbe quindi la piattaforma di sport in streaming a mandare in onda l’incontro tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!