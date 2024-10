Nelle prossime ore, Lega Serie A renderà nota la programmazione integrale delle rimanenti sei giornate del girone d'andata, dalla 14esima alla 19esima giornata. L'appuntamento è fissato per mercoledì 9 ottobre, presumibilmente nel tardo pomeriggio quando verranno diramati i nuovi orari delle partite che definiranno la corsa al tittolo d'inverno.

Non solo: la Lega Serie A dovrebbe diramare anche la programmazione completa degli ottavi di finale di Coppa Italia, fase della competizione in cui scenderà in campo anche l'Inter che attende l'Udinese; sfide che si giocheranno a dicembre e che si intersecheranno con il campionato.

