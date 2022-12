Martin Satriano ha sempre sperato in cuor suo di lasciare l'Uruguay per imporsi nel calcio europeo. La chance gliela sta dando l'Inter che, dopo averlo prelevato dal Nacional e fatto giocare in Primavera, lo ha girato in prestito prima al Brest e poi all'Empoli. "Ho sempre saputo che sarei arrivato in Europa per giocare a questi livelli, ho sempre avuto questo sogno - le parole dell'attaccante a Sky Sport -. Avevo 18 anni quando sono arrivato in Italia, non è stato facile perché ero lontano dalla mia famiglia. Adesso sono abituato a questa situazione e sono felice di essere qua. Io come il mio idolo Suarez? Manca tanto ancora, potrei arrivare al suo livello".